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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47
Re: ПУМБ
Alien, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
Угу.
А теперь боятся ещё больше, столкнувшись с пумбовским рукожопием.
"Коллеги-форумчане" не дифирамбы поют, а указывают на ужасающую кривость реализации, почитайте последние страницы.
Не вижу тут повода для радости и благодарностей
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані. Причому в зворотньому напрямі учора все пройшло нормально. Я переказ отримав у застосунку, маючи ту саму прописку і те саме місце проживання (дружина за кордоном не є переміщеною особою а лише поґхала трохи відпочити від безглуздих повітряних тривог і повернеться наступного місяця).
Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:43
Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:48
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:01
Та не була моя дружина ніколи прописана ні в Донецькій ні в Луганській області. І ніколи не проживала у жодній з цих областей за усе своє життя Я був прописаний і проживав - в Донецьку. В останнє в червні 1991 року. Певен що пумба точно про це нічого не знає. Та мені й виплатили переказ без проблем. Тому прописка точно ні.
До речі чому ви зациклились лише на цих двох областях? Я певен що прописка у Генічеську, Бердянську чи Мелітополі а також у ряді населених пунктів Харківської області мала б викликати у банка не менше питань . Але теж ні.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:29
Все карта?
Бесплатно вывести грн онлайн можно только по номеру карту и до 30К в сутки?
По ибан я так понимаю берет 0.5%
Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:41
Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:01
виклики
Виклик - 3 перекази за номером по двох акках наступне:
На одному (перший виклик) показує телефон/карту на який хотіли скинути, але лічильник не працює
На другому (вже другий виклик) показує тільки телефон (мій), але при відкритті немає жодних карт, до цього показувало інші карти.
Найсмішніше, що на цьому акку до обіду бажану цільову карту можна було вибрати, але після поповнення всекарти стало ось як написав вище, карти пропали.
Дозвіл на "світити не світити" номер ставив в обох варіантах що вище і по різному.
Повний бардак та втрата часу...
головне не ясно чи буде працювати ... ???
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