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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 20:47
Alien, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
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Howl
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
valya написав:PUMB
Вітаю! Ваші Виклики дуже вдала акція! Клієнти, які "як вогню" боялися переказів, тим більше за номером телефону, а міжнародних - то взагалі, навчилися цьому і навіть це сподобалось. Дякую за роботу особисто і думаю доєднаються колегі форумчани.
Угу.
А теперь боятся ещё больше, столкнувшись с пумбовским рукожопием.
"Коллеги-форумчане" не дифирамбы поют, а указывают на ужасающую кривость реализации, почитайте последние страницы.
Не вижу тут повода для радости и благодарностей
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:54
Howl написав:Alien
, адреса фактичного проживання не зазначена в банку з Донецької/Луганської областей?
Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані. Причому в зворотньому напрямі учора все пройшло нормально. Я переказ отримав у застосунку, маючи ту саму прописку і те саме місце проживання (дружина за кордоном не є переміщеною особою а лише поґхала трохи відпочити від безглуздих повітряних тривог і повернеться наступного місяця).
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:43
orange2021md написав:andriy_z
Вестер юнион також не зараховує
Вони схоже дописали в виклику, що переказ повинен бути відправлений з-за кордону. Так поспішали, що з помилкою написали "відправалені з-за кордону".
ПУМБа це провал.
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 00:48
Alien написав:
Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані.
Я не писав про окуповані території. Я писав про всі населенні пункти цих областей.
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Howl
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:01
Howl написав: Alien написав:
Ні прописка, ні фактичне місце проживання з окупованими територіями ніяк не повʼязані.
Я не писав про окуповані території. Я писав про всі населенні пункти цих областей.
Та не була моя дружина ніколи прописана ні в Донецькій ні в Луганській області. І ніколи не проживала у жодній з цих областей за усе своє життя Я був прописаний і проживав - в Донецьку. В останнє в червні 1991 року. Певен що пумба точно про це нічого не знає. Та мені й виплатили переказ без проблем. Тому прописка точно ні.
До речі чому ви зациклились лише на цих двох областях? Я певен що прописка у Генічеську, Бердянську чи Мелітополі а також у ряді населених пунктів Харківської області мала б викликати у банка не менше питань
. Але теж ні.
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Alien
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 15:29
Бесплатно вывести грн онлайн можно только по номеру карту и до 30К в сутки?
По ибан я так понимаю берет 0.5%
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Raymond
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 17:41
Raymond написав:
Бесплатно вывести грн онлайн можно только по номеру карту и до 30К в сутки?
По ибан я так понимаю берет 0.5%
лимит можно поднять до 100 через горячку
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vanok
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 23:01
Виклик - 3 перекази за номером по двох акках наступне:
На одному (перший виклик) показує телефон/карту на який хотіли скинути, але лічильник не працює
На другому (вже другий виклик) показує тільки телефон (мій), але при відкритті немає жодних карт, до цього показувало інші карти.
Найсмішніше, що на цьому акку до обіду бажану цільову карту можна було вибрати, але після поповнення всекарти стало ось як написав вище, карти пропали.
Дозвіл на "світити не світити" номер ставив в обох варіантах що вище і по різному.
Повний бардак та втрата часу...
головне не ясно чи буде працювати ... ???
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Прораб
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Додано: Суб 26 сер, 2023 10:49
Прораб написав:
Виклик - 3 перекази за номером по двох акках наступне:
На одному (перший виклик) показує телефон/карту на який хотіли скинути, але лічильник не працює
На другому (вже другий виклик) показує тільки телефон (мій), але при відкритті немає жодних карт, до цього показувало інші карти.
Найсмішніше, що на цьому акку до обіду бажану цільову карту можна було вибрати, але після поповнення всекарти стало ось як написав вище, карти пропали.
Дозвіл на "світити не світити" номер ставив в обох варіантах що вище і по різному.
Повний бардак та втрата часу...
головне не ясно чи буде працювати ... ???
На одному аккаунті було два виклика перекази по номеру телефону. Ці виклики виконав, труднощів не було, бонуси отримав. Чекаю ще)
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mogicanin1986
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