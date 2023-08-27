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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 424425426427

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:59

Visa Alias - що де як

https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... umber.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 01:47

  mogicanin1986 написав:
  Прораб написав:Виклик - 3 перекази за номером по двох акках наступне:
На одному (перший виклик) показує телефон/карту на який хотіли скинути, але лічильник не працює
На другому (вже другий виклик) показує тільки телефон (мій), але при відкритті немає жодних карт, до цього показувало інші карти.
Найсмішніше, що на цьому акку до обіду бажану цільову карту можна було вибрати, але після поповнення всекарти стало ось як написав вище, карти пропали.
Дозвіл на "світити не світити" номер ставив в обох варіантах що вище і по різному.
Повний бардак та втрата часу... :evil:
головне не ясно чи буде працювати ... ???

На одному аккаунті було два виклика перекази по номеру телефону. Ці виклики виконав, труднощів не було, бонуси отримав. Чекаю ще)

теж двічи по двом.На третьому зависло "до виклику 1 мінута" :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:16

Нічого не зрозуміло. З ПУМБа на ПУМБ (чорний значок) не зарахує в лічильник, бо немає синьо-жовтої мітки? А в Sense куди відправить, там навіть немає вибору картки. Дичина якась.

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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:25

Re: ПУМБ

  Striker написав:Дичина якась.

Схоже, що Ви не знаєте, як це працює. На пару повідомлень вище є посилання на основну інформацію про Visa Alias.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:29

Re: ПУМБ

  Striker написав:А в Sense куди відправить...
А це вже залежить від налаштувать того Сенсу. Заходите тама у особісті налаштування і зразу побачите яку картку вам Сенс підв'язав. Один телепон може бути (пере)підв'язан тільки на одну картку у світі :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:33

Дякую, вже розібрався. :)
Striker
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