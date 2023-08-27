Прораб написав:Виклик - 3 перекази за номером по двох акках наступне: На одному (перший виклик) показує телефон/карту на який хотіли скинути, але лічильник не працює На другому (вже другий виклик) показує тільки телефон (мій), але при відкритті немає жодних карт, до цього показувало інші карти. Найсмішніше, що на цьому акку до обіду бажану цільову карту можна було вибрати, але після поповнення всекарти стало ось як написав вище, карти пропали. Дозвіл на "світити не світити" номер ставив в обох варіантах що вище і по різному. Повний бардак та втрата часу... головне не ясно чи буде працювати ... ???
На одному аккаунті було два виклика перекази по номеру телефону. Ці виклики виконав, труднощів не було, бонуси отримав. Чекаю ще)
теж двічи по двом.На третьому зависло "до виклику 1 мінута"