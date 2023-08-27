Прораб написав:Виклик - 3 перекази за номером по двох акках наступне: На одному (перший виклик) показує телефон/карту на який хотіли скинути, але лічильник не працює На другому (вже другий виклик) показує тільки телефон (мій), але при відкритті немає жодних карт, до цього показувало інші карти. Найсмішніше, що на цьому акку до обіду бажану цільову карту можна було вибрати, але після поповнення всекарти стало ось як написав вище, карти пропали. Дозвіл на "світити не світити" номер ставив в обох варіантах що вище і по різному. Повний бардак та втрата часу... головне не ясно чи буде працювати ... ???
На одному аккаунті було два виклика перекази по номеру телефону. Ці виклики виконав, труднощів не було, бонуси отримав. Чекаю ще)
теж двічи по двом.На третьому зависло "до виклику 1 мінута"
А це вже залежить від налаштувать того Сенсу. Заходите тама у особісті налаштування і зразу побачите яку картку вам Сенс підв'язав. Один телепон може бути (пере)підв'язан тільки на одну картку у світі
Ну з'явилася сьогодні у мене карта, на яку я хотів скинути, але лічильник нічого не рахуе. Перев'язав із кредитки на дебетку в а-банку, все одно кидає на кредитку. Потрібен час для препривзяки, скільки? Щось не грає.
У кількох банках де є ця опція прив'язані карти, як вони вибираються тоді, якщо можна прив'язати тільки одну? Перша за якоюсь датою прив'язки, яку можна не пам'ятати?