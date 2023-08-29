Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.