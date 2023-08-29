RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:53

Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:26

  Solar_simfi написав:Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3008
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:13

Сумна історія, як грізний інтернет-воїн не зміг сам пояснити, що він не хлопчик і вирішив передати це через маму.
klug
 
Повідомлень: 8239
З нами з: 18.08.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 425426427428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, flex123, moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3131)
29.08.2023 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.