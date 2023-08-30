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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:53
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:26
Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:09
Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".
100 гривень на валютний рахунок?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:30
Ferlakur написав:
Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".
100 гривень на валютний рахунок?
Там для зарахування бонусних 200 гривень за отримання переказу, потрібна гривнева картка. Її теж необхідно було відкрити. От типу за "активацію" цього рахунку було запропоновано внести 100 гривень і сплатити за щось, наприклад, за зв'язок
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:24
а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?))))
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