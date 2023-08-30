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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 425426427428

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:53

Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:26

  Solar_simfi написав:Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:09

  Solar_simfi написав:Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".

100 гривень на валютний рахунок?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:30

  Ferlakur написав:
  Solar_simfi написав:Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".

100 гривень на валютний рахунок?

Там для зарахування бонусних 200 гривень за отримання переказу, потрібна гривнева картка. Її теж необхідно було відкрити. От типу за "активацію" цього рахунку було запропоновано внести 100 гривень і сплатити за щось, наприклад, за зв'язок
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:24

Re: ПУМБ

а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?))))
Shummi
 
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ПУМБ (4275)
30.08.2023 12:24
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