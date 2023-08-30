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Додано: Вів 29 сер, 2023 16:53
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:26
Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:09
Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".
100 гривень на валютний рахунок?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:30
Ferlakur написав:
Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".
100 гривень на валютний рахунок?
Там для зарахування бонусних 200 гривень за отримання переказу, потрібна гривнева картка. Її теж необхідно було відкрити. От типу за "активацію" цього рахунку було запропоновано внести 100 гривень і сплатити за щось, наприклад, за зв'язок
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:24
а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?))))
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Shummi
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Додано: Сер 30 сер, 2023 12:41
Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
В вас би щось відпало якби ви поклали ті 100 грн на рахунок та надали б можливість дівчині отримати + до її плану? Замість цього "нахабно ссати в очі..." Оце клієнти пішли... ще й вимагають деприміювати... якесь пазоріщЄ
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:09
PUMB написав: Shummi написав:
а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?)
Вітаємо! Даний функціонал буде доданий найближчим часом.
найближчим - це так само швидко, як минулого року у вас запустили відкриття валютних за гривни "конвертаційних" депозитів ?
через 2-3 місяці...
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Додано: Сер 30 сер, 2023 13:20
DmitryZP написав: Solar_simfi написав:
Зайшов в 27 Київське відділення PUMB
(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.
В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.
В вас би щось відпало якби ви поклали ті 100 грн на рахунок та надали б можливість дівчині отримати + до її плану? Замість цього "нахабно ссати в очі..." Оце клієнти пішли... ще й вимагають деприміювати... якесь пазоріщЄ
Це якась терпільська логіка. По-перше, якщо в тебе горить план, то так і скажи, так і так, допоможіть виконати план, а не сси в очі "для активації обов'язково...". Хоча, якщо пану подобається, коли його дурять, то мені це важко прокоментувати. До речі, а якщо на базарі в кілограмі м'яса у вас буде 800 грамів це теж ок, чи "ета другоє"?
По-друге, були часи, коли я теж працював в одному з мобільних операторів в роздрібних продажах і коли в нас горіли плани, а бонуси були...ну, скажемо, відсотків 150% від окладу, то ми самі поповнювали рахунки за абонентів. Мол, вам так сьогодні пощастило, перший платіж - за рахунок оператора! І це - чесно, а дурити і брехати "на голубом глазу" - нечесно.
Пазоріщє - це бути терпілою самому і приміряти біле пальто: "надати можливість". І так, одне деприміювання гарантованно змінить методи виконання планів в цієї експертки. А сидіти там розповідати дєвачкам, що так поводити себе нечемно, то пан немає, ані часу, ані натхнення.
Як писав свого часу один російськомовний київський класик:
— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!
— Нет, не возьму.
— Но почему вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете детям Германии?
— Сочувствую.
— А, полтинника жалко?!
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:03
Solar_simfi якщо ви обізнані в тому що для активації карти не потрібно вносити 100 грн можна було просто про це сказати дівчині, а не строчити жалобу із запитом деприміювати її. Коли до мене звертаються із проханням внести якусь суму на картку і зробити операцію я це не сприймаю як намагання мене надурити - мені це зробити не складно, а людині за це буде копійчина.
Ба більше, у одному з банків я розмістив депозит просто тому що менеджер попросила, а гроші все одно лежали без діла - в неї план, мені не складно, для порівняння я міг ті гроши перекинути в інший банк і розмістити під більший процент, але тут питання не у гонитві за останньою гривнєю яку недоотримав. Це інше. І депозит якщо цікаво більше 100к грн, під 10% річних, на 3 міс. Коли у ПУМБі можна було розмістися під 16%.
Востаннє редагувалось DmitryZP
в Сер 30 сер, 2023 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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DmitryZP
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