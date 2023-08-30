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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 426427428429> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 54 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 9 2- Погане. Некомпетентне. 9% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 11 Всього голосів : 54 Додано: Вів 29 сер, 2023 16:53 Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.

В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання. Solar_simfi

Повідомлень: 2322 З нами з: 10.08.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 18:26 Solar_simfi написав: Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.

В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання. Зайшов в 27 Київське відділення(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей. Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3009 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 191 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 10:09 Solar_simfi написав: Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Зайшов в 27 Київське відділення(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".

100 гривень на валютний рахунок? 100 гривень на валютний рахунок? Ferlakur Повідомлень: 4429 З нами з: 14.10.08 Подякував: 283 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 11:30 Ferlakur написав: Solar_simfi написав: Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Зайшов в 27 Київське відділення(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний".

100 гривень на валютний рахунок? 100 гривень на валютний рахунок?

Там для зарахування бонусних 200 гривень за отримання переказу, потрібна гривнева картка. Її теж необхідно було відкрити. От типу за "активацію" цього рахунку було запропоновано внести 100 гривень і сплатити за щось, наприклад, за зв'язок Там для зарахування бонусних 200 гривень за отримання переказу, потрібна гривнева картка. Її теж необхідно було відкрити. От типу за "активацію" цього рахунку було запропоновано внести 100 гривень і сплатити за щось, наприклад, за зв'язок Solar_simfi

Повідомлень: 2322 З нами з: 10.08.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 12:24 Re: ПУМБ а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?)))) Shummi Повідомлень: 581 З нами з: 08.12.14 Подякував: 230 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 12:34 Shummi написав: а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?)))) а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?))))

Вітаємо! Даний функціонал буде доданий найближчим часом. Вітаємо! Даний функціонал буде доданий найближчим часом. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3009 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 191 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 12:41 Solar_simfi написав: Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.

В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання. Зайшов в 27 Київське відділення(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.



В вас би щось відпало якби ви поклали ті 100 грн на рахунок та надали б можливість дівчині отримати + до її плану? Замість цього "нахабно ссати в очі..." Оце клієнти пішли... ще й вимагають деприміювати... якесь пазоріщЄ В вас би щось відпало якби ви поклали ті 100 грн на рахунок та надали б можливість дівчині отримати + до її плану? Замість цього "нахабно ссати в очі..." Оце клієнти пішли... ще й вимагають деприміювати... якесь пазоріщЄ DmitryZP Повідомлень: 4309 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 759 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 13:09 PUMB написав: Shummi написав: а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?) а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?)

Вітаємо! Даний функціонал буде доданий найближчим часом. Вітаємо! Даний функціонал буде доданий найближчим часом. найближчим - це так само швидко, як минулого року у вас запустили відкриття валютних за гривни "конвертаційних" депозитів ?

через 2-3 місяці... найближчим - це так само швидко, як минулого року у вас запустили відкриття валютних за гривни "конвертаційних" депозитів ?через 2-3 місяці... flysoulfly Повідомлень: 2608 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1050 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 13:20 DmitryZP написав: Solar_simfi написав: Зайшов в 27 Київське відділення PUMB (Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.

В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання. Зайшов в 27 Київське відділення(Академмістечко) для відкриття валютної картки з подальшою участю в акції "200 гривень за валютний переказ". Експертка Лотоцька Вікторія Юріївна (щодо по батькові не впевнений) не моргнувши оком запропонувала мені "покласти на рахунок 100 гривень для його активації і потім, наприклад, поповнити собі мобільний". Я звісно, розумію, що кінець місяця і плани горять, але так нахабно ссати в очі відвідувачеві...ну таке. Передайте, будь-ласочка, Вікторії Юріївні, що я не хлопчик, який вперше в житті прийшов рахунок відкрити і йому можна напарювати будь-яку дичину. А ще краще депреміюйте за результатами серпня за таку нахабну поведінку.В 28 відділенні (Святошин) зробив всі необхідні операції без жодних фантазійних сплат "за активацію рахунку" з дуже милою та чемною експерткою Альоною, їй передавайте накращі вітання.



В вас би щось відпало якби ви поклали ті 100 грн на рахунок та надали б можливість дівчині отримати + до її плану? Замість цього "нахабно ссати в очі..." Оце клієнти пішли... ще й вимагають деприміювати... якесь пазоріщЄ В вас би щось відпало якби ви поклали ті 100 грн на рахунок та надали б можливість дівчині отримати + до її плану? Замість цього "нахабно ссати в очі..." Оце клієнти пішли... ще й вимагають деприміювати... якесь пазоріщЄ

Це якась терпільська логіка. По-перше, якщо в тебе горить план, то так і скажи, так і так, допоможіть виконати план, а не сси в очі "для активації обов'язково...". Хоча, якщо пану подобається, коли його дурять, то мені це важко прокоментувати. До речі, а якщо на базарі в кілограмі м'яса у вас буде 800 грамів це теж ок, чи "ета другоє"?

По-друге, були часи, коли я теж працював в одному з мобільних операторів в роздрібних продажах і коли в нас горіли плани, а бонуси були...ну, скажемо, відсотків 150% від окладу, то ми самі поповнювали рахунки за абонентів. Мол, вам так сьогодні пощастило, перший платіж - за рахунок оператора! І це - чесно, а дурити і брехати "на голубом глазу" - нечесно.

Пазоріщє - це бути терпілою самому і приміряти біле пальто: "надати можливість". І так, одне деприміювання гарантованно змінить методи виконання планів в цієї експертки. А сидіти там розповідати дєвачкам, що так поводити себе нечемно, то пан немає, ані часу, ані натхнення.



Як писав свого часу один російськомовний київський класик:



— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!

— Нет, не возьму.

— Но почему вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— А, полтинника жалко?!

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу. Це якась терпільська логіка. По-перше, якщо в тебе горить план, то так і скажи, так і так, допоможіть виконати план, а не сси в очі "для активації обов'язково...". Хоча, якщо пану подобається, коли його дурять, то мені це важко прокоментувати. До речі, а якщо на базарі в кілограмі м'яса у вас буде 800 грамів це теж ок, чи "ета другоє"?По-друге, були часи, коли я теж працював в одному з мобільних операторів в роздрібних продажах і коли в нас горіли плани, а бонуси були...ну, скажемо, відсотків 150% від окладу, то ми самі поповнювали рахунки за абонентів. Мол, вам так сьогодні пощастило, перший платіж - за рахунок оператора! І це - чесно, а дурити і брехати "на голубом глазу" - нечесно.Пазоріщє - це бути терпілою самому і приміряти біле пальто: "надати можливість". І так, одне деприміювання гарантованно змінить методи виконання планів в цієї експертки. А сидіти там розповідати дєвачкам, що так поводити себе нечемно, то пан немає, ані часу, ані натхнення.Як писав свого часу один російськомовний київський класик:— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!— Нет, не возьму.— Но почему вы отказываетесь?— Не хочу.— Вы не сочувствуете детям Германии?— Сочувствую.— А, полтинника жалко?!— Нет.— Так почему же?— Не хочу. Solar_simfi

Повідомлень: 2322 З нами з: 10.08.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 14:03 Solar_simfi якщо ви обізнані в тому що для активації карти не потрібно вносити 100 грн можна було просто про це сказати дівчині, а не строчити жалобу із запитом деприміювати її. Коли до мене звертаються із проханням внести якусь суму на картку і зробити операцію я це не сприймаю як намагання мене надурити - мені це зробити не складно, а людині за це буде копійчина.



Ба більше, у одному з банків я розмістив депозит просто тому що менеджер попросила, а гроші все одно лежали без діла - в неї план, мені не складно, для порівняння я міг ті гроши перекинути в інший банк і розмістити під більший процент, але тут питання не у гонитві за останньою гривнєю яку недоотримав. Це інше. І депозит якщо цікаво більше 100к грн, під 10% річних, на 3 міс. Коли у ПУМБі можна було розмістися під 16%. Востаннє редагувалось DmitryZP в Сер 30 сер, 2023 14:07, всього редагувалось 1 раз. DmitryZP Повідомлень: 4309 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 426427428429> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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