то мабуть вам сподобалася менеджерка, а пану Solar_simfi ніт... Але це вже особисті стосунки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:07
Re: ПУМБ
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:18
С этой паникой с валютой забыл про кредитку совсем
СЭП на ВсеМожу со Спорта быстро залететь должен?
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:21
Amethyst ніт, просто я знаю якщо я звернусь в банк по допомогу до того менеджера, то отримаю саме допомогу, а не "я вас ні знаю!"
взагалі то персональний менеджер який і так зобов'язаний допомогати при різних питаннях клієнта
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