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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:07

Re: ПУМБ

  DmitryZP написав:людині за це буде копійчина

то мабуть вам сподобалася менеджерка, а пану Solar_simfi ніт... Але це вже особисті стосунки :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:18

С этой паникой с валютой забыл про кредитку совсем
СЭП на ВсеМожу со Спорта быстро залететь должен?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:21

Amethyst ніт, просто я знаю якщо я звернусь в банк по допомогу до того менеджера, то отримаю саме допомогу, а не "я вас ні знаю!" :)

взагалі то персональний менеджер який і так зобов'язаний допомогати при різних питаннях клієнта
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:34

Re: ПУМБ

  emeta написав:СЭП на ВсеМожу со Спорта быстро залететь должен?
Да.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:53

  DmitryZP написав:мені це зробити не складно, а людині за це буде копійчина.

Зовсім не хлопчик половину столиці оббігав, щоб заробити 161 грн за виклик, а дівчина сидить на місці і хоче одразу відібрати більше половини заробітку. На заправку яхти та креветки залишається 61 грн - чистий грабіж. Олігархат обурений.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:26

klug так 100 грн то ж не йде дівчині, ці гроші власник рахунку витрачає на свої потреби, де саме тут відбувається грабіж? :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:56

Re: ПУМБ

Вітаю. Комусь сьогодні надходили кошти від privatmoney? Якщо так, то не підкажете, що це таке?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:57

Виклик друга

Повідомляю шановним колегам, що у разі активації другом картки при наявності Виклику запроси друга на картку прийде вдвічі більше кешбеку, саме 40,25 за умови програми та й така ж сума за виконання виклику. Розкидуються з гвинтокрилу :)
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:10

  Amethyst написав:то мабуть вам сподобалася менеджерка, а пану Solar_simfi ніт
+1
и ваще жара.
flysoulfly
 
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