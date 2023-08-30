то мабуть вам сподобалася менеджерка, а пану Solar_simfi ніт... Але це вже особисті стосунки
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:07
Re: ПУМБ
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:18
С этой паникой с валютой забыл про кредитку совсем
СЭП на ВсеМожу со Спорта быстро залететь должен?
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:21
Amethyst ніт, просто я знаю якщо я звернусь в банк по допомогу до того менеджера, то отримаю саме допомогу, а не "я вас ні знаю!"
взагалі то персональний менеджер який і так зобов'язаний допомогати при різних питаннях клієнта
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:34
Re: ПУМБ
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:53
Зовсім не хлопчик половину столиці оббігав, щоб заробити 161 грн за виклик, а дівчина сидить на місці і хоче одразу відібрати більше половини заробітку. На заправку яхти та креветки залишається 61 грн - чистий грабіж. Олігархат обурений.
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:26
klug так 100 грн то ж не йде дівчині, ці гроші власник рахунку витрачає на свої потреби, де саме тут відбувається грабіж?
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:56
Re: ПУМБ
Вітаю. Комусь сьогодні надходили кошти від privatmoney? Якщо так, то не підкажете, що це таке?
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:57
Виклик друга
Повідомляю шановним колегам, що у разі активації другом картки при наявності Виклику запроси друга на картку прийде вдвічі більше кешбеку, саме 40,25 за умови програми та й така ж сума за виконання виклику. Розкидуються з гвинтокрилу
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:10
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:13
|