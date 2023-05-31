|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:24
Re: ПУМБ
Якщо сьогодні сплатити команалку ввечері, то ця опоата пройде цим місяцем чи вже вереснем?
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:35
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:12
JanIs якщо сьогодні, то скоріш за все ще серпнем. От завтра - можливо й вереснем. В червні в мене не спрацювало, в липні спрацювало.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:34
kulikrom , а якого числа та о котрій годині ви сплачували у червні та липні? Можливо, якщо після 18ї платити, то це вже буде післяопераційний час?
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54
JanIs
31.05.23 11:55 - червнем
30.06.23 09:40 - червнем
31.07.23 19:27 - серпнем
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54
Пумба розрахунки по кредиткам раніше робила десь після 22ї. Тому спробуйте заплатити після 23ї - ймовірність буде набагато вище ніж після 18ї.
А вибачте за не скромне питання - а хіба завтра заплатити не можна? Такий платіж гарантовано піде в наступний РП. Навіщо намагатись це зробити саме сьогодні? - не розумію.
І щодо операційного чи післяопераційного часу - пумба після вводу СЕП-4 якось навіть присилала пуш, що вони навіть відміняють поняття операційний день в принципі. Тому орієнтуватись на післяопераційний час - така собі розвага
|