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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 427428429430

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:24

Re: ПУМБ

Якщо сьогодні сплатити команалку ввечері, то ця опоата пройде цим місяцем чи вже вереснем?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:35

  JanIs написав:Вітаю. Комусь сьогодні надходили кошти від privatmoney? Якщо так, то не підкажете, що це таке?


как выклык не засчитают
v57
 
Повідомлень: 3119
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:12

JanIs якщо сьогодні, то скоріш за все ще серпнем. От завтра - можливо й вереснем. В червні в мене не спрацювало, в липні спрацювало.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:34

kulikrom , а якого числа та о котрій годині ви сплачували у червні та липні? Можливо, якщо після 18ї платити, то це вже буде післяопераційний час?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54

JanIs
31.05.23 11:55 - червнем
30.06.23 09:40 - червнем
31.07.23 19:27 - серпнем
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54

  JanIs написав:kulikrom , а якого числа та о котрій годині ви сплачували у червні та липні? Можливо, якщо після 18ї платити, то це вже буде післяопераційний час?

Пумба розрахунки по кредиткам раніше робила десь після 22ї. Тому спробуйте заплатити після 23ї - ймовірність буде набагато вище ніж після 18ї.
А вибачте за не скромне питання - а хіба завтра заплатити не можна? Такий платіж гарантовано піде в наступний РП. Навіщо намагатись це зробити саме сьогодні? - не розумію.
І щодо операційного чи післяопераційного часу - пумба після вводу СЕП-4 якось навіть присилала пуш, що вони навіть відміняють поняття операційний день в принципі. Тому орієнтуватись на післяопераційний час - така собі розвага :(
Alien
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:58

  Alien написав:заплатити після 23ї

тут може бути таке - система не доступна, зверніться через декілька годин. Якось в мене таке було
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:02

  flysoulfly написав:
  PUMB написав:
  Shummi написав:а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?)

Вітаємо! Даний функціонал буде доданий найближчим часом. :wink:
найближчим - це так само швидко, як минулого року у вас запустили відкриття валютних за гривни "конвертаційних" депозитів ? :mrgreen:
через 2-3 місяці...

Раді сповістити, що валютообмін уже відновлений.
PUMB
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  #<1 ... 427428429430
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