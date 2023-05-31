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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:24
Якщо сьогодні сплатити команалку ввечері, то ця опоата пройде цим місяцем чи вже вереснем?
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JanIs
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Додано: Сер 30 сер, 2023 16:35
JanIs написав:
Вітаю. Комусь сьогодні надходили кошти від privatmoney? Якщо так, то не підкажете, що це таке?
как выклык не засчитают
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v57
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:12
JanIs якщо сьогодні, то скоріш за все ще серпнем. От завтра - можливо й вереснем. В червні в мене не спрацювало, в липні спрацювало.
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kulikrom
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:34
kulikrom , а якого числа та о котрій годині ви сплачували у червні та липні? Можливо, якщо після 18ї платити, то це вже буде післяопераційний час?
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JanIs
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54
JanIs
31.05.23 11:55 - червнем
30.06.23 09:40 - червнем
31.07.23 19:27 - серпнем
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kulikrom
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:54
JanIs написав:kulikrom
, а якого числа та о котрій годині ви сплачували у червні та липні? Можливо, якщо після 18ї платити, то це вже буде післяопераційний час?
Пумба розрахунки по кредиткам раніше робила десь після 22ї. Тому спробуйте заплатити після 23ї - ймовірність буде набагато вище ніж після 18ї.
А вибачте за не скромне питання - а хіба завтра заплатити не можна? Такий платіж гарантовано піде в наступний РП. Навіщо намагатись це зробити саме сьогодні? - не розумію.
І щодо операційного чи післяопераційного часу - пумба після вводу СЕП-4 якось навіть присилала пуш, що вони навіть відміняють поняття операційний день в принципі. Тому орієнтуватись на післяопераційний час - така собі розвага
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Alien
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:58
Alien написав:
заплатити після 23ї
тут може бути таке - система не доступна, зверніться через декілька годин. Якось в мене таке було
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kulikrom
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Додано: Сер 30 сер, 2023 20:02
flysoulfly написав: PUMB написав: Shummi написав:
а Что Валютообимен не заработал? Нельзя БАксі и евроки прикупить за гривну спокойно?)
Вітаємо! Даний функціонал буде доданий найближчим часом.
найближчим - це так само швидко, як минулого року у вас запустили відкриття валютних за гривни "конвертаційних" депозитів ?
через 2-3 місяці...
Раді сповістити, що валютообмін уже відновлений.
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PUMB
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