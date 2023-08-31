платежі - обмін валют
37.50 курс продажу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:31
Додано: Чет 31 сер, 2023 08:02
А когда и куда за эти Виклики выплачивают?
Предложили сделать три перевода по номеру телефона. Ну, сделал ещё дней пять назад, а что-то нигде ничего не добавилось.
Кстати,насчёт Пригласи друга ещё есть вопрос. Это было ещё в марте. Пригласил двоих, они стали регистрироваться, а им говорят, что бонус за Пригласи друга только если регистрация через Дию. В общем, плюшек не дали, т.к. приглашенные Дией не пользуются.
Сейчас увидел обсуждение этой темы, вспомнил. Скажите, реально только в том случае платят, если приглашенные через Дию регистрируются? Или навещали в банке лапшу и отжали бонус?
Додано: Чет 31 сер, 2023 08:46
candidat считается перевод только тем телефонам у которых желто-синий значек, насчет регистрации, то была через дию и все выплатили
Додано: Чет 31 сер, 2023 08:55
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