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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:31

  Shummi написав:PUMB
а где он в приложении? что то не могу найти, интересно курсы было посмотреть)


платежі - обмін валют

37.50 курс продажу
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:02

А когда и куда за эти Виклики выплачивают?
Предложили сделать три перевода по номеру телефона. Ну, сделал ещё дней пять назад, а что-то нигде ничего не добавилось.

Кстати,насчёт Пригласи друга ещё есть вопрос. Это было ещё в марте. Пригласил двоих, они стали регистрироваться, а им говорят, что бонус за Пригласи друга только если регистрация через Дию. В общем, плюшек не дали, т.к. приглашенные Дией не пользуются.
Сейчас увидел обсуждение этой темы, вспомнил. Скажите, реально только в том случае платят, если приглашенные через Дию регистрируются? Или навещали в банке лапшу и отжали бонус?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:46

candidat считается перевод только тем телефонам у которых желто-синий значек, насчет регистрации, то была через дию и все выплатили
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:55

  omb написав:candidat считается перевод только тем телефонам у которых желто-синий значек, насчет регистрации, то была через дию и все выплатили

Я знаю, на желто-синие и отправлял. В приложении написано, что задание выполнено. А где вознаграждение должно появиться?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:50

  candidat написав:А где вознаграждение должно появиться?

по виклику тапнуть, якщо "термометр" заповнений буде доступна плямба виплатити.
Щоб отримати бонус за друга, не важливо як він зареєструється, важливо щоб він здійснив покупку з картки мінімум на 100грн
kulikrom
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:13

Re: ПУМБ

Скільки часу і яка мін сума валюти має бути на карті щоб знімати без комісії?
twin
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ПУМБ (4306)
31.08.2023 11:13
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