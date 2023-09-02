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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:15

  Howl написав:root, при наявності інстальованого застосунку "ПУМБ online" сповіщення повинні надходити через PUSH. Про які SMS іде мова?

Він перевстановлювався, тож зараз не функціонує :( для підтвердження номеру пише смс треба отримати, а її НЕМА, а ні в пуші а ні в нативному смс.
root
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:00

Хух, пішло діло :) Вайбера перевстановив та відновився з бекапу. СМС туди прилетіла. Зараз пуши підв'язались. Все ок. Всім добра і бабла з миром :)
root
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Повідомлень: 1217
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:12

  root написав:Колеги, підкажіть як прорвати смс блокаду. Підтримка бачить що мені вони відправляються але не доставляються, сказали у вайбері подивитись, але там тиша, шо на андроіді що на десктопній версії. Вже і видалив пумб-онлайн, перевстановив, смс перевірив чи надходять від інших... Все начебто ОК але від пумби нічогісінько нема :(


скорее всего они попадают в "спам" (или чёрный список)
такое есть даже на очень старых кнопочных телефонах
ищите эту папку в телефоне - все смс будут там
или как вариант просто переставьте симку в другой телефон
uaprofi
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  #<1 ... 429430431432
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