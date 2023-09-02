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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 429430431432 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 54 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 9 2- Погане. Некомпетентне. 9% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 11 Всього голосів : 54 Додано: Суб 02 вер, 2023 22:15 Howl написав: root, при наявності інстальованого застосунку "ПУМБ online" сповіщення повинні надходити через PUSH. Про які SMS іде мова? root, при наявності інстальованого застосунку "ПУМБ online" сповіщення повинні надходити через PUSH. Про які SMS іде мова?

Він перевстановлювався, тож зараз не функціонує для підтвердження номеру пише смс треба отримати, а її НЕМА, а ні в пуші а ні в нативному смс. Він перевстановлювався, тож зараз не функціонуєдля підтвердження номеру пише смс треба отримати, а її НЕМА, а ні в пуші а ні в нативному смс. root

Повідомлень: 1217 З нами з: 04.03.15 Подякував: 230 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 23:00 Вайбера перевстановив та відновився з бекапу. СМС туди прилетіла. Зараз пуши підв'язались. Все ок. Всім добра і бабла з миром Хух, пішло ділоВайбера перевстановив та відновився з бекапу. СМС туди прилетіла. Зараз пуши підв'язались. Все ок. Всім добра і бабла з миром root

Повідомлень: 1217 З нами з: 04.03.15 Подякував: 230 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 23:12 root написав: Колеги, підкажіть як прорвати смс блокаду. Підтримка бачить що мені вони відправляються але не доставляються, сказали у вайбері подивитись, але там тиша, шо на андроіді що на десктопній версії. Вже і видалив пумб-онлайн, перевстановив, смс перевірив чи надходять від інших... Все начебто ОК але від пумби нічогісінько нема Колеги, підкажіть як прорвати смс блокаду. Підтримка бачить що мені вони відправляються але не доставляються, сказали у вайбері подивитись, але там тиша, шо на андроіді що на десктопній версії. Вже і видалив пумб-онлайн, перевстановив, смс перевірив чи надходять від інших... Все начебто ОК але від пумби нічогісінько нема



скорее всего они попадают в "спам" (или чёрный список)

такое есть даже на очень старых кнопочных телефонах

ищите эту папку в телефоне - все смс будут там

или как вариант просто переставьте симку в другой телефон скорее всего они попадают в "спам" (или чёрный список)такое есть даже на очень старых кнопочных телефонахищите эту папку в телефоне - все смс будут тамили как вариант просто переставьте симку в другой телефон uaprofi

Повідомлень: 5539 З нами з: 21.04.11 Подякував: 827 раз. Подякували: 654 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 429430431432 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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