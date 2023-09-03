Він перевстановлювався, тож зараз не функціонує для підтвердження номеру пише смс треба отримати, а її НЕМА, а ні в пуші а ні в нативному смс.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:15
Додано: Суб 02 вер, 2023 23:00
Хух, пішло діло Вайбера перевстановив та відновився з бекапу. СМС туди прилетіла. Зараз пуши підв'язались. Все ок. Всім добра і бабла з миром
Додано: Суб 02 вер, 2023 23:12
скорее всего они попадают в "спам" (или чёрный список)
такое есть даже на очень старых кнопочных телефонах
ищите эту папку в телефоне - все смс будут там
или как вариант просто переставьте симку в другой телефон
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:30
Re: ПУМБ
Нагадайте будь-ласка, щось не можу знайти, тут кешбек патнера і категорії сумуються чи один буде якийсь?
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:34
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:38
Re: ПУМБ
Коли банк відправляє код підтвердження то він автоматично підставлявся в потрібне поле в додатку пумб-онлайн. Тепер після переустановок в мене цього нема і номер треба вводити руками з смс в вайбері. Підкажіть де підкрутити поправити.
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:42
Спочатку треба встановити аплікуху на фінномер... а потім само піде
Додано: Нед 03 вер, 2023 13:57
Re: ПУМБ
Додано: Нед 03 вер, 2023 14:01
Re: ПУМБ
root, треба надати дозволи на читання SMS, скоріше за все, службам Google.
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