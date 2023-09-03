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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 429430431432

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:15

  Howl написав:root, при наявності інстальованого застосунку "ПУМБ online" сповіщення повинні надходити через PUSH. Про які SMS іде мова?

Він перевстановлювався, тож зараз не функціонує :( для підтвердження номеру пише смс треба отримати, а її НЕМА, а ні в пуші а ні в нативному смс.
root
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:00

Хух, пішло діло :) Вайбера перевстановив та відновився з бекапу. СМС туди прилетіла. Зараз пуши підв'язались. Все ок. Всім добра і бабла з миром :)
root
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:12

  root написав:Колеги, підкажіть як прорвати смс блокаду. Підтримка бачить що мені вони відправляються але не доставляються, сказали у вайбері подивитись, але там тиша, шо на андроіді що на десктопній версії. Вже і видалив пумб-онлайн, перевстановив, смс перевірив чи надходять від інших... Все начебто ОК але від пумби нічогісінько нема :(


скорее всего они попадают в "спам" (или чёрный список)
такое есть даже на очень старых кнопочных телефонах
ищите эту папку в телефоне - все смс будут там
или как вариант просто переставьте симку в другой телефон
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:30

Re: ПУМБ

Нагадайте будь-ласка, щось не можу знайти, тут кешбек патнера і категорії сумуються чи один буде якийсь?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:34

  chipmunk написав:Нагадайте будь-ласка, щось не можу знайти, тут кешбек патнера і категорії сумуються чи один буде якийсь?

Не сумується
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:38

Re: ПУМБ

Коли банк відправляє код підтвердження то він автоматично підставлявся в потрібне поле в додатку пумб-онлайн. Тепер після переустановок в мене цього нема і номер треба вводити руками з смс в вайбері. Підкажіть де підкрутити поправити.
root
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:42

  root написав:Коли банк відправляє код підтвердження то він автоматично підставлявся в потрібне поле в додатку пумб-онлайн. Тепер після переустановок в мене цього нема і номер треба вводити руками з смс в вайбері. Підкажіть де підкрутити поправити.

Спочатку треба встановити аплікуху на фінномер... а потім само піде
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:57

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Спочатку треба встановити аплікуху на фінномер... а потім само піде
та воно так і є, спробую ще разок перевстановти :)
root
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 14:01

Re: ПУМБ

root, треба надати дозволи на читання SMS, скоріше за все, службам Google.
Howl
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  #<1 ... 429430431432
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