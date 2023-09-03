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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 22:15
Howl написав:
root, при наявності інстальованого застосунку "ПУМБ online" сповіщення повинні надходити через PUSH. Про які SMS іде мова?
Він перевстановлювався, тож зараз не функціонує
для підтвердження номеру пише смс треба отримати, а її НЕМА, а ні в пуші а ні в нативному смс.
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root
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:12
root написав:
Колеги, підкажіть як прорвати смс блокаду. Підтримка бачить що мені вони відправляються але не доставляються, сказали у вайбері подивитись, але там тиша, шо на андроіді що на десктопній версії. Вже і видалив пумб-онлайн, перевстановив, смс перевірив чи надходять від інших... Все начебто ОК але від пумби нічогісінько нема
скорее всего они попадают в "спам" (или чёрный список)
такое есть даже на очень старых кнопочных телефонах
ищите эту папку в телефоне - все смс будут там
или как вариант просто переставьте симку в другой телефон
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uaprofi
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Додано: Нед 03 вер, 2023 13:30
Нагадайте будь-ласка, щось не можу знайти, тут кешбек патнера і категорії сумуються чи один буде якийсь?
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chipmunk
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Додано: Нед 03 вер, 2023 13:34
chipmunk написав:
Нагадайте будь-ласка, щось не можу знайти, тут кешбек патнера і категорії сумуються чи один буде якийсь?
Не сумується
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vovabelokon99
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Додано: Нед 03 вер, 2023 13:38
Коли банк відправляє код підтвердження то він автоматично підставлявся в потрібне поле в додатку пумб-онлайн. Тепер після переустановок в мене цього нема і номер треба вводити руками з смс в вайбері. Підкажіть де підкрутити поправити.
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root
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Додано: Нед 03 вер, 2023 13:42
root написав:
Коли банк відправляє код підтвердження то він автоматично підставлявся в потрібне поле в додатку пумб-онлайн. Тепер після переустановок в мене цього нема і номер треба вводити руками з смс в вайбері. Підкажіть де підкрутити поправити.
Спочатку треба встановити аплікуху на фінномер... а потім само піде
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Amethyst
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Додано: Нед 03 вер, 2023 14:01
root, треба надати дозволи на читання SMS, скоріше за все, службам Google.
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Howl
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Додано: Нед 03 вер, 2023 16:43
Howl написав:
root, треба надати дозволи на читання SMS, скоріше за все, службам Google.
Не службам Google, а самому приложению (по крайней мере для андроида так).
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lloydbanksua
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