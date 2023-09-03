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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 430431432433

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:22

Re: ПУМБ

lloydbanksua, в приложении ПУМБ я не увидел разрешения на чтение SMS. По этому взаимодействие может идти через службы Google, к которому приложение банка может обращаться или код автоматом предаётся приложению при наличии необходимой подписи в сообщении.
Howl
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