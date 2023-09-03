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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 вер, 2023 18:22
Re: ПУМБ
lloydbanksua, в приложении ПУМБ я не увидел разрешения на чтение SMS. По этому взаимодействие может идти через службы Google, к которому приложение банка может обращаться или код автоматом предаётся приложению при наличии необходимой подписи в сообщении.
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