RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 430431432433

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 18:22

Re: ПУМБ

lloydbanksua, в приложении ПУМБ я не увидел разрешения на чтение SMS. По этому взаимодействие может идти через службы Google, к которому приложение банка может обращаться или код автоматом предаётся приложению при наличии необходимой подписи в сообщении.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:23

Re: ПУМБ

Сам додаток на довзоли не жадний, він нічого не просить, добавив на всяк випадок 'фонові спливаючі повідомлення' Буду далі тестити :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 04.03.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:11

  Howl написав:lloydbanksua, в приложении ПУМБ я не увидел разрешения на чтение SMS. По этому взаимодействие может идти через службы Google, к которому приложение банка может обращаться или код автоматом предаётся приложению при наличии необходимой подписи в сообщении.

Не знаю, где вы искали, но вот список разрешений.
Зображення
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 22.04.20
Подякував: 76 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:55

Re: ПУМБ

lloydbanksua, на Android 13 (MIUI 14) я не вижу пункта с SMS.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 430431432433
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (453)
04.09.2023 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.