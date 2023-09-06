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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 вер, 2023 18:22
Re: ПУМБ
lloydbanksua, в приложении ПУМБ я не увидел разрешения на чтение SMS. По этому взаимодействие может идти через службы Google, к которому приложение банка может обращаться или код автоматом предаётся приложению при наличии необходимой подписи в сообщении.
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:23
Re: ПУМБ
Сам додаток на довзоли не жадний, він нічого не просить, добавив на всяк випадок 'фонові спливаючі повідомлення' Буду далі тестити
Додано: Пон 04 вер, 2023 22:11
Не знаю, где вы искали, но вот список разрешений.
Додано: Пон 04 вер, 2023 22:55
Re: ПУМБ
lloydbanksua, на Android 13 (MIUI 14) я не вижу пункта с SMS.
Додано: Сер 06 вер, 2023 12:59
До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:40
Спробуйте ось так.
Однак гарантiй зарахування виклику, мабуть, що не буде:
viewtopic.php?p=5613694#p5613694.
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:44
Не буде, тому що переказ повинен бути з-за кордону. Це якщо мова про PrivatMoney з Приват24.
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:48
щодо виклику про міжнародний переказ - це треба відкривати валютну картку в ПУМБі (додаток вміє?) щоб його отримати?
чи
2) можна отримати на грн картку?
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:49
Там бумба в ніч з 24 на 25 серпня підкригувала текст власних правил і наразі вимагає щоб переказ був виключно з-за кордону причому людина яка перебуває за кордоном має для переказу використовувати виключно закордонні пункти переказу. Українські варіанти на кшталт п24 вже не годяться. Тому увесь досвід що був описаний на форумі з успішними кейсами до 25 серпня наразі вже не актуальний.
Додано: Сер 06 вер, 2023 13:52
Можна отримати гривнею на гривневу картку. Звичайно переказ буде перерахований по зручному курсу для банку.
До речі майте на увазі що ПУМБ практикує достатньо часто відмову від прийняття переказу не називаючи причину, вимагаючи для отримання переказу походу до відділення. Отриманий у відділенні переказ за виконання виклику не зараховується
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