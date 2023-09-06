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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:08
Daswer написав:
До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую
правила мутнi
не раджу
менi не зарахували
за 160гр чистими не став нерви псувати собi
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