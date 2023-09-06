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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:08

  Daswer написав:До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую


правила мутнi
не раджу
менi не зарахували
за 160гр чистими не став нерви псувати собi
v57
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 14.03.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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  #<1 ... 431432433434
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