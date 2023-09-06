RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:08

  Daswer написав:До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую


правила мутнi
не раджу
менi не зарахували
за 160гр чистими не став нерви псувати собi
v57
 
Повідомлень: 3121
З нами з: 14.03.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:52

  greenozon написав:щодо виклику про міжнародний переказ - це треба відкривати валютну картку в ПУМБі (додаток вміє?) щоб його отримати?

чи
2) можна отримати на грн картку?


Можна отримати на гривневу карту. Я відправляв через вестерн юніон онлайн пару євро (з Німеччини :) ) з отриманням кеша в гривні, все спрацювало. Важливо вказати що отримувати будете саме кешем, бо якщо вказати відразу рахунок то воно просто впаде на ваш рахунок і ПУМБ це не зарахує за виконання умов.
antey718
 
Повідомлень: 831
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:03

Зображення

А що це наша поважна лумумба спамом вирішила своїх клієнтів обвішати. Ні в які ворота! ви ж банк! а це реально реклама стороннього продукту. Дно! :evil:


p.s.
попап вікно після входу в додаток це було.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 04.03.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 431432433434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, IDAN, kostya77, ramaz, SHURICK76, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4333)
06.09.2023 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.