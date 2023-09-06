правила мутнi
не раджу
менi не зарахували
за 160гр чистими не став нерви псувати собi
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:08
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:52
Можна отримати на гривневу карту. Я відправляв через вестерн юніон онлайн пару євро (з Німеччини ) з отриманням кеша в гривні, все спрацювало. Важливо вказати що отримувати будете саме кешем, бо якщо вказати відразу рахунок то воно просто впаде на ваш рахунок і ПУМБ це не зарахує за виконання умов.
Додано: Сер 06 вер, 2023 19:03
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