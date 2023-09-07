правила мутнi
не раджу
менi не зарахували
за 160гр чистими не став нерви псувати собi
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:08
Додано: Сер 06 вер, 2023 18:52
Можна отримати на гривневу карту. Я відправляв через вестерн юніон онлайн пару євро (з Німеччини ) з отриманням кеша в гривні, все спрацювало. Важливо вказати що отримувати будете саме кешем, бо якщо вказати відразу рахунок то воно просто впаде на ваш рахунок і ПУМБ це не зарахує за виконання умов.
Додано: Сер 06 вер, 2023 19:03
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:54
Не формується квитанція
Додано: Чет 07 вер, 2023 17:06
Вітаємо! Наразі масові збої у роботі додатку не зафіксовані. Для діагностики та усунення проблеми просимо Вас надіслати звіт до служби технічної підтримки. Для цього слід тапнути 5 разів по екрану (для ОС Android) або потрусити смартфоном (для ОС iOS); натиснути "ОК" на сповіщенні "Зворотній зв'язок", яке з'явиться на екрані; коротко описати проблему та вказати електронну адресу для зворотнього зв'язку. Після завершення діагностики Ви отримаєте зворотній зв'язок на вказану електронну пошту.
Додано: Чет 07 вер, 2023 17:09
Вітаємо! Для участі у виклику достатньо отримати міжнародний переказ у додатку ПУМБ Online в період з 21 серпня по 21 вересня 2023 року. Зверніть увагу, що бонус можна отримати лише один раз. Для отримання переказу та бонусу потрібно:
1. Відкрити застосунок ПУМБ Online - розділ "Платежі"
2. Обрати опцію "Міжнародні перекази"
3. Отримати переказ через будь-яку з міжнародних платіжних систем: Western Union, MoneyGram, Ria або PrivatMoney
4. Дочекатися зарахування 200 ₴ на бонусний гаманець протягом доби
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