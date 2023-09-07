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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 431432433434

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:08

  Daswer написав:До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую


правила мутнi
не раджу
менi не зарахували
за 160гр чистими не став нерви псувати собi
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:52

  greenozon написав:щодо виклику про міжнародний переказ - це треба відкривати валютну картку в ПУМБі (додаток вміє?) щоб його отримати?

чи
2) можна отримати на грн картку?


Можна отримати на гривневу карту. Я відправляв через вестерн юніон онлайн пару євро (з Німеччини :) ) з отриманням кеша в гривні, все спрацювало. Важливо вказати що отримувати будете саме кешем, бо якщо вказати відразу рахунок то воно просто впаде на ваш рахунок і ПУМБ це не зарахує за виконання умов.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 19:03

Зображення

А що це наша поважна лумумба спамом вирішила своїх клієнтів обвішати. Ні в які ворота! ви ж банк! а це реально реклама стороннього продукту. Дно! :evil:


p.s.
попап вікно після входу в додаток це було.
root
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:54

Не формується квитанція

Не формується квитанція за останніми переказами з картки на картку.
Це в мене одного так? :mrgreen:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:06

  konokrad написав:Не формується квитанція за останніми переказами з картки на картку.
Це в мене одного так? :mrgreen:
Зображення


Вітаємо! Наразі масові збої у роботі додатку не зафіксовані. Для діагностики та усунення проблеми просимо Вас надіслати звіт до служби технічної підтримки. Для цього слід тапнути 5 разів по екрану (для ОС Android) або потрусити смартфоном (для ОС iOS); натиснути "ОК" на сповіщенні "Зворотній зв'язок", яке з'явиться на екрані; коротко описати проблему та вказати електронну адресу для зворотнього зв'язку. Після завершення діагностики Ви отримаєте зворотній зв'язок на вказану електронну пошту.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:09

  Daswer написав:До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую


Вітаємо! Для участі у виклику достатньо отримати міжнародний переказ у додатку ПУМБ Online в період з 21 серпня по 21 вересня 2023 року. Зверніть увагу, що бонус можна отримати лише один раз. Для отримання переказу та бонусу потрібно:

1. Відкрити застосунок ПУМБ Online - розділ "Платежі"
2. Обрати опцію "Міжнародні перекази"
3. Отримати переказ через будь-яку з міжнародних платіжних систем: Western Union, MoneyGram, Ria або PrivatMoney
4. Дочекатися зарахування 200 ₴ на бонусний гаманець протягом доби
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 17:49

  v57 написав:
  Daswer написав:До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую


правила мутнi
не раджу
менi не зарахували
за 160гр чистими не став нерви псувати собi

Якщо це і працює, то не у всіх. Кілька разів намагався отримати переказ MoneyGram, постійно видавало помилку "Транзакція не пройшла". Після цього отримав свій переказ в касі ПУМБа, проблем не виникло. Схоже, ця функція в додатку недороблена.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:55

  PUMB написав:
  Daswer написав:До треба зробити щоб зарахувався виклик міжнародний грошмейстер. Маю друзів за кордоном і вони можуть переказати гроші. Як краще це зробити, щоб виклик зарахувався? Дякую


Вітаємо! Для участі у виклику достатньо отримати міжнародний переказ у додатку ПУМБ Online в період з 21 серпня по 21 вересня 2023 року. Зверніть увагу, що бонус можна отримати лише один раз. Для отримання переказу та бонусу потрібно:

1. Відкрити застосунок ПУМБ Online - розділ "Платежі"
2. Обрати опцію "Міжнародні перекази"
3. Отримати переказ через будь-яку з міжнародних платіжних систем: Western Union, MoneyGram, Ria або PrivatMoney
4. Дочекатися зарахування 200 ₴ на бонусний гаманець протягом доби



Я переказ отримав.
Виявилось цього не достатнньо
Пiдтримка назвала ще тьму додаткових умов, про якi я не знав
i нiхто не знав ))
v57
 
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