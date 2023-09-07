Додано: Чет 07 вер, 2023 21:49

v57 написав: Пiдтримка назвала ще тьму додаткових умов, про якi я не знав

i нiхто не знав )) Пiдтримка назвала ще тьму додаткових умов, про якi я не знавi нiхто не знав ))

Саме так! А я вже два тижні веду переписку з підтримкою і вже вдруге благаю надати мені офіційні затверджені правила вказаного виклику, та повідомити яким чином клієнти були обізнані з цими правилами, а також яким чином саме у цьому положенні описане поняття "міжнародні перекази". Підтримка вже другий тиждень (маю 4 відповіді на емейл) - не відповідає по суті питань а як папуга повторює: "Міжнародні перекази - це перекази з-за меж України". Будь-які приклади що в принципі це хибне твердження (міжнародний переказ може бути висланий з України і отриманий в Україні - і це буде саме міжнародний переказ за своєю суттю), будь-які докази що переказ надсилався фізичною особою, що знаходяться за межами України, будь-які спроби достучатися до банальної логіки - що у разі відсутності положення або належним чином з ним ознайомлення, або відсутності у ньому конкретних тверджень, що доводять правоту банка - усі ці випадки у солідних банках вважаються такими, що розглядаються на користь клієнта - усе це з впертістю віслюків підтрикою ігнорується. Адже ПУМБ вже давно та успішно довів що поняття солідного банку - і понняття ПУМБ - це просто антиподи, а його підтримка сама дуболомна з підтримок усіх банків - бо вони жодним чином не коментують задані питання а як папуги повторюють одне й те саме. І так по кругу вже 4 рази. На підході очікую 5й.