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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 02:47
v57 написав:
Пiдтримка назвала ще тьму додаткових умов, про якi я не знав
i нiхто не знав ))
Виглядає так, що у своєму прагненні повторити Прихват БУМБа досягла нового рівня - повторення успіху "Стейків", та має реальний шанс отримати позачергове кольорове звання.
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