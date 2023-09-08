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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 432433434435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 02:47

  v57 написав:Пiдтримка назвала ще тьму додаткових умов, про якi я не знав
i нiхто не знав ))

Виглядає так, що у своєму прагненні повторити Прихват БУМБа досягла нового рівня - повторення успіху "Стейків", та має реальний шанс отримати позачергове кольорове звання.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:45

Re: ПУМБ

  v57 написав:зарубежный IP адрес для них не критерий

Це навіть не смішно. Як IP-адреса може бути критерієм?

  Alien написав:Будь-які приклади що в принципі це хибне твердження (міжнародний переказ може бути висланий з України і отриманий в Україні - і це буде саме міжнародний переказ за своєю суттю), будь-які докази що переказ надсилався фізичною особою, що знаходяться за межами України,

Якщо слідувати такій логіці, то простий переказ p2p між картою ПУМБ фізичної особи, яка перебуває за кордоном, на карту того ж ПУМБ фізичної особи, яка перебуває в Україні, вже буде міжнародним. Але ж ні. Міжнародний переклад - це все ж таки переказ між рахунками (а не людьми), що знаходяться в різних країнах.
Що до цієї акції після зміни її умов, переказ має здійснюватися з рахунку закордонного банку або з пункту прийому коштів відповідної системи, що знаходиться за межами України. Переказ PrivatMoney через Приват24 явно не буде міжнародним, тому що це переказ між українським рахунком у Приваті на український же рахунок у ПУМБ.
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ПУМБ (4342)
08.09.2023 06:45
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