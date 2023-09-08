Виглядає так, що у своєму прагненні повторити Прихват БУМБа досягла нового рівня - повторення успіху "Стейків", та має реальний шанс отримати позачергове кольорове звання.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 02:47
Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:45
Re: ПУМБ
Це навіть не смішно. Як IP-адреса може бути критерієм?
Якщо слідувати такій логіці, то простий переказ p2p між картою ПУМБ фізичної особи, яка перебуває за кордоном, на карту того ж ПУМБ фізичної особи, яка перебуває в Україні, вже буде міжнародним. Але ж ні. Міжнародний переклад - це все ж таки переказ між рахунками (а не людьми), що знаходяться в різних країнах.
Що до цієї акції після зміни її умов, переказ має здійснюватися з рахунку закордонного банку або з пункту прийому коштів відповідної системи, що знаходиться за межами України. Переказ PrivatMoney через Приват24 явно не буде міжнародним, тому що це переказ між українським рахунком у Приваті на український же рахунок у ПУМБ.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:13
вот все это и должно быть в правилах
а там
зайти в м.переказы и ПОЛУЧИТь
а кто и откуда ПОСЛАл- ничего
Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:25
Re: ПУМБ
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