Виглядає так, що у своєму прагненні повторити Прихват БУМБа досягла нового рівня - повторення успіху "Стейків", та має реальний шанс отримати позачергове кольорове звання.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 02:47
Додано: П'ят 08 вер, 2023 06:45
Re: ПУМБ
Це навіть не смішно. Як IP-адреса може бути критерієм?
Якщо слідувати такій логіці, то простий переказ p2p між картою ПУМБ фізичної особи, яка перебуває за кордоном, на карту того ж ПУМБ фізичної особи, яка перебуває в Україні, вже буде міжнародним. Але ж ні. Міжнародний переклад - це все ж таки переказ між рахунками (а не людьми), що знаходяться в різних країнах.
Що до цієї акції після зміни її умов, переказ має здійснюватися з рахунку закордонного банку або з пункту прийому коштів відповідної системи, що знаходиться за межами України. Переказ PrivatMoney через Приват24 явно не буде міжнародним, тому що це переказ між українським рахунком у Приваті на український же рахунок у ПУМБ.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:13
вот все это и должно быть в правилах
а там
зайти в м.переказы и ПОЛУЧИТь
а кто и откуда ПОСЛАл- ничего
Додано: П'ят 08 вер, 2023 07:25
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:19
Цього не було на момент коли мені робили платіж. Я писав вище що даний текст з'явився в період ніч з 24 на 25 серпня. І я надав підтримці скріни як було та як стало - толку нуль.
Те що ви писали вище це тільки ваша точку зору. Ваша точка зору цікава але не більше цього. Я можу навести уйму прикладів коли переказ робиться з рахунку в українському банку на рахунок в іншому українському банку і цей переказ буде міжнародним - тому ваша логіка цікава але хибна.
Щодо вашого припущення щодо р2р - він до речі теж може бути міжнародним - тут ви мимо бо ПУМБ у тому куцому описанні виклику у застосунку чітко вказав заме які види переказів зараховуються - здійснити р2р через приват Мані, WU и MG у вас не вийде. І врешті решт усі спірні питання мають бути описані в затвердженому положенні а його нема.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:24
Re: ПУМБ
Тоді просто цікаво, що таке на вашу думку "міжнародний переказ"?
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Звичайно, може, але я у своєму описі конкретно написав: "переказ p2p між картою ПУМБ фізичної особи, яка перебуває за кордоном, на карту того ж ПУМБ фізичної особи, яка перебуває в Україні". Це не міжнародний переказ, а за Вашою логікою буде міжнародним, просто тому що людина зараз знаходиться за кордоном.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:31
а чому НЕ мiжнародний переказ
я отримав в меню мiжнародний переказ? ))
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