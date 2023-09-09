Тому що мiжнародний переказ за визначенням це переказ коштів між рахунками, відкритими в установах у різних країнах. Назва меню, IP і тому подібні речі не мають до цього жодного стосунку.
Основна проблема цієї акції, як на мене, це те, що банк у ході справи змінив умови (спочатку просто враховував перекази через зазначені системи, а потім обмежив лише реальними міжнародними переказами), а не те, що він зараз не пояснив, що таке міжнародний. переказ , і деякі клієнти вважають, що для переказу з-за кордону достатньо, щоб відправник був фізично за кордоном.
Якщо що, то я теж 24 серпня зробив переказ через PrivatMoney з Приват24 і цей переказ, звичайно, не був врахований, але мене це особливо не напружує - міжнародний так міжнародний.