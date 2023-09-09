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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 433434435436

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:47

  v57 написав:а чому НЕ мiжнародний переказ
я отримав в меню мiжнародний переказ? ))

Тому що мiжнародний переказ за визначенням це переказ коштів між рахунками, відкритими в установах у різних країнах. Назва меню, IP і тому подібні речі не мають до цього жодного стосунку.
Основна проблема цієї акції, як на мене, це те, що банк у ході справи змінив умови (спочатку просто враховував перекази через зазначені системи, а потім обмежив лише реальними міжнародними переказами), а не те, що він зараз не пояснив, що таке міжнародний. переказ , і деякі клієнти вважають, що для переказу з-за кордону достатньо, щоб відправник був фізично за кордоном.
Якщо що, то я теж 24 серпня зробив переказ через PrivatMoney з Приват24 і цей переказ, звичайно, не був врахований, але мене це особливо не напружує - міжнародний так міжнародний.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:11

ingtrans бачу що Ви користуєтесь тією ж логікою що і працівники ПУМБ. Просто щоб ви зрозуміли що ви не праві - приклад який я вже приводив але вам схоже складно читати великі тести - переказ Свіфт між різними рахунками однієї людини буде по вашому переказом в середині однієї країни чи ні? Просто коротку відповідь без словоблуддя бо ваша логіка зрозуміла і вона без наявності посилання на конкретний пункт конкретного положення просто логіка людини яка не має жодного відношення до реальних правил виклику так само як і думки працівників підтримки.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:25

Re: ПУМБ

  Alien написав:переказ Свіфт між різними рахунками однієї людини буде по вашому переказом в середині однієї країни чи ні? Просто коротку відповідь без словоблуддя

Фактично так.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 11:43

А розскажіть, будь ласка, як ви відправляєте чи отримуєте міжнародні перекази таким чином, щоб не заплатити за нього більше, ніж той виграш в челенджі?
M-Audio
 
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