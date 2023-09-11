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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:47
v57 написав:
а чому НЕ мiжнародний переказ
я отримав в меню мiжнародний переказ? ))
Тому що мiжнародний переказ за визначенням це переказ коштів між рахунками, відкритими в установах у різних країнах. Назва меню, IP і тому подібні речі не мають до цього жодного стосунку.
Основна проблема цієї акції, як на мене, це те, що банк у ході справи змінив умови (спочатку просто враховував перекази через зазначені системи, а потім обмежив лише реальними міжнародними переказами), а не те, що він зараз не пояснив, що таке міжнародний. переказ , і деякі клієнти вважають, що для переказу з-за кордону достатньо, щоб відправник був фізично за кордоном.
Якщо що, то я теж 24 серпня зробив переказ через PrivatMoney з Приват24 і цей переказ, звичайно, не був врахований, але мене це особливо не напружує - міжнародний так міжнародний.
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ingtrans
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:11
ingtrans бачу що Ви користуєтесь тією ж логікою що і працівники ПУМБ. Просто щоб ви зрозуміли що ви не праві - приклад який я вже приводив але вам схоже складно читати великі тести - переказ Свіфт між різними рахунками однієї людини буде по вашому переказом в середині однієї країни чи ні? Просто коротку відповідь без словоблуддя бо ваша логіка зрозуміла і вона без наявності посилання на конкретний пункт конкретного положення просто логіка людини яка не має жодного відношення до реальних правил виклику так само як і думки працівників підтримки.
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Alien
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:25
Alien написав:
переказ Свіфт між різними рахунками однієї людини буде по вашому переказом в середині однієї країни чи ні? Просто коротку відповідь без словоблуддя
Фактично так.
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ingtrans
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:43
А розскажіть, будь ласка, як ви відправляєте чи отримуєте міжнародні перекази таким чином, щоб не заплатити за нього більше, ніж той виграш в челенджі?
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M-Audio
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:32
M-Audio написав:
А розскажіть, будь ласка, як ви відправляєте чи отримуєте міжнародні перекази таким чином, щоб не заплатити за нього більше, ніж той виграш в челенджі?
головне ж не перемога, а участь
я в серпні відправляв через Приватмані з комісом 0,1грн...хіба я переплатив?
але це було до "покращення" умов акції.
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KVV
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Додано: Нед 10 вер, 2023 21:56
KVV я так зробив своїй дружині, а в мене в екаунті написало до початку виклику 1 хв і так несзкінчено, потім правда через якийсь час уски )) покращили і зробили, що тільки через міжнародний переказ і все.
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melkh
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:40
Цікавить тарифи на зняття коштів з картки «всеКАРТА». На сайті банку зазначено:
• Яка комісія за зняття готівки в касі банку?
Без комісії при знятті коштів з картки в касі ПУМБ до 2 разів на місяць у сумі до 500 тис. в еквіваленті, при умові, що на всіх рахунках для особистих виплат та депозитних рахунках клієнта, в одній валюті, за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше ніж 500 USD/500 EUR/500 PLN/500 GBP. В іншому випадку – 1%
Тобто зняття з картки навіть власного депозиту за умов відсутності необхідного «щоденного позитивного залишку не менше ніж 500 USD/500 EUR/500 PLN/500 GBP» - 1%???
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VASH
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Додано: Пон 11 вер, 2023 13:53
VASH так. А що вас власне дивує? Якщо у вас не депо до запитання а строковий і довше ніж на місяць і на сумму більше ніж 500 одиниць у валюті - все буде безкоштовно. А якщо сума мала, або термін менше місяця - буде коміс. Тому дрібні та короткі депо у валюті тут розміщувати можна лише якщо паралельно лежить тут у тій самій валюті депо більший і довший - інакше коміс
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Alien
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