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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 434435436437 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 54 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 9 2- Погане. Некомпетентне. 9% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 19% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 11 Всього голосів : 54 Додано: Пон 11 вер, 2023 14:36 Alien Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу. VASH Повідомлень: 550 З нами з: 26.10.09 Подякував: 84 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 16:12 VASH написав: Alien Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу. Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу. Я ж кажу - читайте (но вам ще можно порекомендувати і шукайте) уважніше - ось наприклад навскидку: на оцій стрінці https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta скрольте донизу - там у розділі "Файли до завантаження" - такий файл https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/da ... fcb46deb76 з назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА» у гривні" читаємо уважно, ворушачи губами: "зняття готівки у касах ПУМБ БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць у сумі менше ніж 500 000,01 UAH, понад – 1,5%" - усе - без будь яких інших умов.



А ось тут https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24 файл з назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА» в іноземній валюті" вже написане таке "1% або БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць в сумі менше ніж 500 000,01 UAH в екв. зноска 2"

а зноска 2 це

2 Тариф застосовується до пакетів послуг «всеКАРТА» в іноземних валютах:

- USD з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостанній

робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 USD;

- EUR з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в EUR, у період з 1-го числа по передостанній

робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 EUR;

- GBP з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в GBP, у період з 1-го числа по передостанній робочий день

звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 GBP;

- PLN з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в PLN, у період з 1-го числа по передостанній робочий день

звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 PLN. Я ж кажу - читайте (но вам ще можно порекомендувати і шукайте) уважніше - ось наприклад навскидку: на оцій стрінціскрольте донизу - там у розділі "Файли до завантаження" - такий файлз назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА»" читаємо уважно, ворушачи губами: "зняття готівки у касах ПУМБ БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць у сумі менше ніж 500 000,01 UAH, понад – 1,5%" - усе - без будь яких інших умов.А ось тутфайл з назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА»" вже написане таке "1% або БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць в сумі менше ніж 500 000,01 UAH в екв. зноска 2"а зноска 2 це2 Тариф застосовується до пакетів послуг «всеКАРТА» в іноземних валютах:- USD з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостаннійробочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 USD;- EUR з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в EUR, у період з 1-го числа по передостаннійробочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 EUR;- GBP з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в GBP, у період з 1-го числа по передостанній робочий деньзвітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 GBP;- PLN з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в PLN, у період з 1-го числа по передостанній робочий деньзвітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 PLN. Alien Повідомлень: 2451 З нами з: 12.01.20 Подякував: 72 раз. Подякували: 721 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 434435436437 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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