|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 вер, 2023 14:36
Alien Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу.
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:12
Я ж кажу - читайте (но вам ще можно порекомендувати і шукайте) уважніше - ось наприклад навскидку: на оцій стрінці
А ось тут
а зноска 2 це
2 Тариф застосовується до пакетів послуг «всеКАРТА» в іноземних валютах:
- USD з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостанній
робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 USD;
- EUR з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в EUR, у період з 1-го числа по передостанній
робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 EUR;
- GBP з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в GBP, у період з 1-го числа по передостанній робочий день
звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 GBP;
- PLN з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в PLN, у період з 1-го числа по передостанній робочий день
звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 PLN.
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:10
Re: ПУМБ
Вітаю. Шановні, підкажіть будь ласка, якщо ви в курсі.
Перекази за номером телефону. В застосунку не відображається ,необхідна стрілочка на контактах для переказу. Хоча у моїх знайомих відображається на ті самі контакти. Версія застосунку одна й та сама у нас. Де шукати відповідь, бо підтримка не змогла відповісти.
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:24
додаток просив дозволи на доступ до контактів в телефоні?
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:33
greenozon, на початку просив. Але я вже не пам'ятаю, що там натискав. Чи можна якось перевірити це?
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:45
Бiльше-Налаштування-Переказ за тел
Подивiться ось тут, щоб усi дiї та умови вiдповiдали.
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|