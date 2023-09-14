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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 434435436437

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 14:36

Alien Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 16:12

  VASH написав:Alien Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу.
Я ж кажу - читайте (но вам ще можно порекомендувати і шукайте) уважніше - ось наприклад навскидку: на оцій стрінці https://www.pumb.ua/card_bank/vsekarta скрольте донизу - там у розділі "Файли до завантаження" - такий файл https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/da ... fcb46deb76 з назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА» у гривні" читаємо уважно, ворушачи губами: "зняття готівки у касах ПУМБ БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць у сумі менше ніж 500 000,01 UAH, понад – 1,5%" - усе - без будь яких інших умов.

А ось тут https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24 файл з назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА» в іноземній валюті" вже написане таке "1% або БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць в сумі менше ніж 500 000,01 UAH в екв. зноска 2"
а зноска 2 це
2 Тариф застосовується до пакетів послуг «всеКАРТА» в іноземних валютах:
- USD з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостанній
робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 USD;
- EUR з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в EUR, у період з 1-го числа по передостанній
робочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 EUR;
- GBP з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в GBP, у період з 1-го числа по передостанній робочий день
звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 GBP;
- PLN з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в PLN, у період з 1-го числа по передостанній робочий день
звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 PLN.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:10

Re: ПУМБ

Вітаю. Шановні, підкажіть будь ласка, якщо ви в курсі.
Перекази за номером телефону. В застосунку не відображається ,необхідна стрілочка на контактах для переказу. Хоча у моїх знайомих відображається на ті самі контакти. Версія застосунку одна й та сама у нас. Де шукати відповідь, бо підтримка не змогла відповісти.
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:24

  JanIs написав:Вітаю. Шановні, підкажіть будь ласка, якщо ви в курсі.
Перекази за номером телефону. В застосунку не відображається ,необхідна стрілочка на контактах для переказу. Хоча у моїх знайомих відображається на ті самі контакти. Версія застосунку одна й та сама у нас. Де шукати відповідь, бо підтримка не змогла відповісти.


додаток просив дозволи на доступ до контактів в телефоні?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:33

greenozon, на початку просив. Але я вже не пам'ятаю, що там натискав. Чи можна якось перевірити це?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:45

  JanIs написав:на початку просив. Але я вже не пам'ятаю, що там натискав. Чи можна якось перевірити це?
Бiльше-Налаштування-Переказ за тел

Подивiться ось тут, щоб усi дiї та умови вiдповiдали.
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