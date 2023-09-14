Додано: Пон 11 вер, 2023 16:12

VASH написав: Alien Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу. Я вище навів цитату з сайту баАнку - там не має посилання щодо виду валюти. А де на сайті Тарифи по випуску та обслуговуванню платіжних карток для клієнтів? Щось не бачу.

Я ж кажу - читайте (но вам ще можно порекомендувати і шукайте) уважніше - ось наприклад навскидку: на оцій стрінціскрольте донизу - там у розділі "Файли до завантаження" - такий файлз назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА»" читаємо уважно, ворушачи губами: "зняття готівки у касах ПУМБ БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць у сумі менше ніж 500 000,01 UAH, понад – 1,5%" - усе - без будь яких інших умов.А ось тутфайл з назвою "Умови обслуговування пакету послуг «всеКАРТА»" вже написане таке "1% або БЕЗКОШТОВНО 2 транзакції на календарний місяць в сумі менше ніж 500 000,01 UAH в екв. зноска 2"а зноска 2 це2 Тариф застосовується до пакетів послуг «всеКАРТА» в іноземних валютах:- USD з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в USD, у період з 1-го числа по передостаннійробочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 USD;- EUR з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних та депозитних рахунках клієнта в EUR, у період з 1-го числа по передостаннійробочий день звітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 EUR;- GBP з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в GBP, у період з 1-го числа по передостанній робочий деньзвітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 GBP;- PLN з 1-го числа місяця наступного за звітним, якщо сумарно на поточних рахунках клієнта в PLN, у період з 1-го числа по передостанній робочий деньзвітного календарного місяця, щоденно знаходилось не менше 500 PLN.