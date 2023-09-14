Див.тут:
viewtopic.php?p=5610508#p5610508
viewtopic.php?p=5611332#p5611332
viewtopic.php?p=5611702#p5611702
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 22:44
Див.тут:
viewtopic.php?p=5610508#p5610508
viewtopic.php?p=5611332#p5611332
viewtopic.php?p=5611702#p5611702
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|