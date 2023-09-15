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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 435436437438

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ПУМБ 3.3 5 54
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
9
2- Погане. Некомпетентне.
9%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:57

Re: ПУМБ

Чим відрізняється порядний банк від шаражки. На мою думку відповідальністю. Сьогодні прочитав на фейсбуці, квитанцій ще немає, що змінюється оператор розподілу газу і відповідно ревізити за доставку газу. Пройшовся по всім додаткам. Всюди зникли шаблони на оплату за доставку газу. І це ознака відповідальності . Здогадайтесь якому банку начхати на ці зміни. Це звісно банк, який на моє запитання , чому він не оновлює кожен місяць дані, відповів що не отримує їх від операторів. От всі отримують, а йому зась
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 22:44

  JanIs написав:FinTech спробую.
І ще ви не підкажете, які операції пройдуть для оплати через ГуглПей, окрім тих, що можна зробити в звичайному супермаркеті.
Див.тут:
viewtopic.php?p=5610508#p5610508
viewtopic.php?p=5611332#p5611332
viewtopic.php?p=5611702#p5611702
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:20

Re: ПУМБ

В додатку перекидав 10 грн на карту Сенс. Надіслали запит на підтвердження платежу через код. Це що взагалі??
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:29

  otshelnick1 написав:В додатку перекидав 10 грн на карту Сенс. Надіслали запит на підтвердження платежу через код. Це що взагалі??

З новачками завжди так. Вони дивляться як ви нервує, як вводите лукапт, як тремпять пальці... Це перевірка була :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:48

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:З новачками завжди так.
та я їх клієнт з 20го року, суми перекидалися значно більші, і раніше не було такої дурні...
otshelnick1
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:51

  otshelnick1 написав:
  Amethyst написав:З новачками завжди так.
та я їх клієнт з 20го року, і раніше не було такої дурні...

Іноді проскакує така дурня, бо 3Д-сек шо у Мумби, шо у Алки можуть збоЇти (
А щее ФродКонтроль дуууже не любить дуже малі(тестові) суми переказів... От переводЬте по 5..10К і він заспокоїться... мабуть.
Amethyst
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