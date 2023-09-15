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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 21:57
Re: ПУМБ
Чим відрізняється порядний банк від шаражки. На мою думку відповідальністю. Сьогодні прочитав на фейсбуці, квитанцій ще немає, що змінюється оператор розподілу газу і відповідно ревізити за доставку газу. Пройшовся по всім додаткам. Всюди зникли шаблони на оплату за доставку газу. І це ознака відповідальності . Здогадайтесь якому банку начхати на ці зміни. Це звісно банк, який на моє запитання , чому він не оновлює кожен місяць дані, відповів що не отримує їх від операторів. От всі отримують, а йому зась
Додано: Чет 14 вер, 2023 22:44
Див.тут:
viewtopic.php?p=5610508#p5610508
viewtopic.php?p=5611332#p5611332
viewtopic.php?p=5611702#p5611702
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:20
Re: ПУМБ
В додатку перекидав 10 грн на карту Сенс. Надіслали запит на підтвердження платежу через код. Це що взагалі??
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:29
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:48
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:51
Іноді проскакує така дурня, бо 3Д-сек шо у Мумби, шо у Алки можуть збоЇти (
А щее ФродКонтроль дуууже не любить дуже малі(тестові) суми переказів... От переводЬте по 5..10К і він заспокоїться... мабуть.
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