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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 461462463464

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ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 11:44

Re: ПУМБ

Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4491
З нами з: 14.10.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:03

  Ferlakur написав:Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?

Я сходил в отд-е за двумя мнгновенками-пластмасками. Через Чат отказались оформить перевыпуск.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4756
З нами з: 05.05.21
Подякував: 358 раз.
Подякували: 878 раз.
 
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  #<1 ... 461462463464
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