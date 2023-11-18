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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 461462463464

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ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 11:44

Re: ПУМБ

Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:03

  Ferlakur написав:Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?

Я сходил в отд-е за двумя мнгновенками-пластмасками. Через Чат отказались оформить перевыпуск.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:47

  Ferlakur написав:Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают?

перевипускають.
ще й допку Платінум можна до неї оформити.
KVV
 
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