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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лис, 2023 11:44
Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?
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Ferlakur
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:03
Ferlakur написав:
Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?
Я сходил в отд-е за двумя мнгновенками-пластмасками. Через Чат отказались оформить перевыпуск.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 23:47
Ferlakur написав:
Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают?
перевипускають.
ще й допку Платінум можна до неї оформити.
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KVV
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