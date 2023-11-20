RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 461462463464

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 11:44

Re: ПУМБ

Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4493
З нами з: 14.10.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 12:03

  Ferlakur написав:Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?

Я сходил в отд-е за двумя мнгновенками-пластмасками. Через Чат отказались оформить перевыпуск.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 05.05.21
Подякував: 358 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 23:47

  Ferlakur написав:Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают?

перевипускають.
ще й допку Платінум можна до неї оформити.
KVV
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 29.11.18
Подякував: 56 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 11:25

Re: ПУМБ

А для новых клиентов получается пластиковых кредиток в ПУМБе вообще нет?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4493
З нами з: 14.10.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:17

Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:43

  PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.

Безкоштовно?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 609
З нами з: 31.07.19
Подякував: 403 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:35

  Ferlakur написав:А для новых клиентов получается пластиковых кредиток в ПУМБе вообще нет?

Так вы определитесь, вы новый или старый? У вас уже есть ВсеМожу?
Больше одной кредитки (в смысле как пакета) вам не откроют.
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1876
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:48

  idealstorm написав:
  Ferlakur написав:А для новых клиентов получается пластиковых кредиток в ПУМБе вообще нет?

Так вы определитесь, вы новый или старый? У вас уже есть ВсеМожу?
Больше одной кредитки (в смысле как пакета) вам не откроют.

А если я действующий клиент, то задавать вопросы о новых здесь нельзя? Не знал.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4493
З нами з: 14.10.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 461462463464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, jeykoxc, mailsiteline, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3537)
20.11.2023 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.