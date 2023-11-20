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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лис, 2023 11:44
Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?
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Ferlakur
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:03
Ferlakur написав:
Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают? Или надо переоформлять на Всеможу Online?
Я сходил в отд-е за двумя мнгновенками-пластмасками. Через Чат отказались оформить перевыпуск.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 23:47
Ferlakur написав:
Кредитку Всеможу по окончании срока перевыпускают?
перевипускають.
ще й допку Платінум можна до неї оформити.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 11:25
А для новых клиентов получается пластиковых кредиток в ПУМБе вообще нет?
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Ferlakur
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:17
Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:43
PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:35
Ferlakur написав:
А для новых клиентов получается пластиковых кредиток в ПУМБе вообще нет?
Так вы определитесь, вы новый или старый? У вас уже есть ВсеМожу?
Больше одной кредитки (в смысле как пакета) вам не откроют.
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idealstorm
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:48
idealstorm написав: Ferlakur написав:
А для новых клиентов получается пластиковых кредиток в ПУМБе вообще нет?
Так вы определитесь, вы новый или старый? У вас уже есть ВсеМожу?
Больше одной кредитки (в смысле как пакета) вам не откроют.
А если я действующий клиент, то задавать вопросы о новых здесь нельзя? Не знал.
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Ferlakur
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