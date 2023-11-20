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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:52
копейка написав: PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
Безкоштовно?
Вітаємо! Пластикову картку можливо отримати безкоштовно у найближчому відділенні нашого банку.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:54
IDAN написав: greenozon написав: PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
напишіть кроки як в додатку відкрити КК?
пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)
І ще, як отримати пластикову "Все можу",якщо вже є віртуальна "Все можу"без відвідування відділення.
Вітаємо! На даний момент, отримати пластик до кредитної картки можливо лише у відділенні нашого банку. Замовлення пластику Новою Поштою реалізовано поки що для дебетових рахунків.
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PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3023
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 20 лис, 2023 22:07
greenozon написав: PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
напишіть кроки як в додатку відкрити КК?
пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)
Вітаємо!
Для оформлення кредитної картки "ВсеМожу Online" у застосунку ПУМБ Online натисніть 2 кнопку знизу "Кредити"- "Кредитна карта"- заповніть анкету та підтвердіть оформлення за допомогою Дії. Просимо надіслати в приватні повідомлення Ваше ПІБ, фінансовий номер телефону та скріншот з помилкою, ми додатково перевіримо інформацію.
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PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3023
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
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на тему
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