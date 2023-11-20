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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:52

  копейка написав:
  PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.

Безкоштовно?

Вітаємо! Пластикову картку можливо отримати безкоштовно у найближчому відділенні нашого банку.
PUMB
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Повідомлень: 3023
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:54

  IDAN написав:
  greenozon написав:
  PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.


напишіть кроки як в додатку відкрити КК?
пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)

І ще, як отримати пластикову "Все можу",якщо вже є віртуальна "Все можу"без відвідування відділення.

Вітаємо! На даний момент, отримати пластик до кредитної картки можливо лише у відділенні нашого банку. Замовлення пластику Новою Поштою реалізовано поки що для дебетових рахунків.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3023
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:07

  greenozon написав:
  PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.


напишіть кроки як в додатку відкрити КК?
пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)

Вітаємо!

Для оформлення кредитної картки "ВсеМожу Online" у застосунку ПУМБ Online натисніть 2 кнопку знизу "Кредити"- "Кредитна карта"- заповніть анкету та підтвердіть оформлення за допомогою Дії. Просимо надіслати в приватні повідомлення Ваше ПІБ, фінансовий номер телефону та скріншот з помилкою, ми додатково перевіримо інформацію.
PUMB
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Повідомлень: 3023
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:39

Re: ПУМБ

  PUMB написав:та підтвердіть оформлення за допомогою Дії.

без дії в вашому додатку можна це зробити?
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