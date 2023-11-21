PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
Безкоштовно?
Вітаємо! Пластикову картку можливо отримати безкоштовно у найближчому відділенні нашого банку.
PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
напишіть кроки як в додатку відкрити КК? пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)
І ще, як отримати пластикову "Все можу",якщо вже є віртуальна "Все можу"без відвідування відділення.
Вітаємо! На даний момент, отримати пластик до кредитної картки можливо лише у відділенні нашого банку. Замовлення пластику Новою Поштою реалізовано поки що для дебетових рахунків.
PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.
напишіть кроки як в додатку відкрити КК? пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)
Вітаємо!
Для оформлення кредитної картки "ВсеМожу Online" у застосунку ПУМБ Online натисніть 2 кнопку знизу "Кредити"- "Кредитна карта"- заповніть анкету та підтвердіть оформлення за допомогою Дії. Просимо надіслати в приватні повідомлення Ваше ПІБ, фінансовий номер телефону та скріншот з помилкою, ми додатково перевіримо інформацію.
PUMB написав:та підтвердіть оформлення за допомогою Дії.
без дії в вашому додатку можна це зробити?
Якщо ж Ви не маєте документів у Дії (ID-паспорт або закордонний паспорт нового зразку), радимо Вам подати заявку на нашому сайті https://www.pumb.ua/credit/can-all-online#form-order . До Вас зателефонує наш менеджер, ознайомить з умовами картки, дізнається попереднє рішення від банку та назначить зустріч до найбільш комфортного відділення нашого банку.