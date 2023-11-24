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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:52

  копейка написав:
  PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.

Безкоштовно?

Вітаємо! Пластикову картку можливо отримати безкоштовно у найближчому відділенні нашого банку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:54

  IDAN написав:
  greenozon написав:
  PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.


напишіть кроки як в додатку відкрити КК?
пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)

І ще, як отримати пластикову "Все можу",якщо вже є віртуальна "Все можу"без відвідування відділення.

Вітаємо! На даний момент, отримати пластик до кредитної картки можливо лише у відділенні нашого банку. Замовлення пластику Новою Поштою реалізовано поки що для дебетових рахунків.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:07

  greenozon написав:
  PUMB написав:Ferlakur Вітаємо! Відкриття продукту всеМОЖУ Online відбувається у мобільному додатку ПУМБ Online у вигляді віртуальної картки. За бажання, клієнт може додатково отримати пластикову картку до рахунку.


напишіть кроки як в додатку відкрити КК?
пробував щось там і тут - пише ваш ліміт карток вичерпано, хоча наразі є лише 1 дебетка відкрита в додатку (вірт)

Вітаємо!

Для оформлення кредитної картки "ВсеМожу Online" у застосунку ПУМБ Online натисніть 2 кнопку знизу "Кредити"- "Кредитна карта"- заповніть анкету та підтвердіть оформлення за допомогою Дії. Просимо надіслати в приватні повідомлення Ваше ПІБ, фінансовий номер телефону та скріншот з помилкою, ми додатково перевіримо інформацію.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:39

Re: ПУМБ

  PUMB написав:та підтвердіть оформлення за допомогою Дії.

без дії в вашому додатку можна це зробити?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:46

  greenozon написав:
  PUMB написав:та підтвердіть оформлення за допомогою Дії.

без дії в вашому додатку можна це зробити?

Якщо ж Ви не маєте документів у Дії (ID-паспорт або закордонний паспорт нового зразку), радимо Вам подати заявку на нашому сайті https://www.pumb.ua/credit/can-all-online#form-order . До Вас зателефонує наш менеджер, ознайомить з умовами картки, дізнається попереднє рішення від банку та назначить зустріч до найбільш комфортного відділення нашого банку.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:18

Re: ПУМБ

  PUMB написав:
  Howl написав:
  Howl написав:ПУМБ что-то сломал по токенизации в кошелёк "Google Wallet" по карте всеМОЖУ (не онлайн). Карта в кошелёк добавляется нормально, но в историях операций (именно в кошельке) по нет ничего нет. Проблема возникает, если карту добавлять в этом году. Кто-то обращал внимание на это?
PUMB, підтримка банку відстій! Брати інформацію на аналіз не бажають. Направляють до підтримки Google.
Поспілкувався через машинний перекладач, надав скріни, відео й отримав наступну відповідь від них:
Старшие специалисты ответили, что Вам нужно связаться с сотрудниками банка, чтобы они сменили Настройки отправки информации в Google Кошелёк и отображения транзакций.


Я розумію, що людині властиво помилятися. Але, коли повідомляють про проблему, ну можна хоча б узяти її на аналіз для перевірки.

На електронну адресу банку я вібправив 16 скрінів листування з підтримкою банку й фахівцями Google. Прохання взяти в роботи й виправити зі сторони банку ці налаштування.

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
PUMB, є якась інформація щодо цього? 22 вересня надав Вам усю необхідну інформацію і тишина, змін ніяких не побачив.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:12

  Howl написав:PUMB, є якась інформація щодо цього? 22 вересня надав Вам усю необхідну інформацію і тишина, змін ніяких не побачив.

Як у анекдоті про черепаху: "будете бухтіти - взагалі нікуди не піду".
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:21

Re: ПУМБ

"Дія" на своей фб странице огласила список приложений банков, в которых можно актуализировать документы через шеринг в Дії. В том числе ПУМБ online. Я не нахожу там такой функции, а вы?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:23

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Я не нахожу там такой функции, а вы?
Она появится, если у банка появится потребность в этом. А так вручную по желанию клиента можно обновить только в отделении.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:28

  zentol написав:
  sl2023x4 написав:Какие пластиковые карты нужны гривна долар евро что б без комиссии и прочего?

Для получения валюты без комиссии нужен пластик.
Для валютообмена достаточно виртуальных карт, перед снятием валюты получить валютную допку пластик у менеджера (при наличии карт 10мин времени)


ага и 1% :mrgreen: :mrgreen:
надо чтоб менеджер там куда-то написала, потом там сменят тариф (полчаса) и вот тогда снятие бесплатно
cohan
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