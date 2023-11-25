В приложениях Привата и Моно можно актуализировать по желанию клиента.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:08
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:30
Re: ПУМБ
Новость про продление срока действия карт:
Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
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